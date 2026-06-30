«Минотавр» Звягинцева выйдет в кино 20 ноября — фильм получил Гран-при Каннского фестиваля

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» начнут показывать в кинотеатрах мира с 20 ноября 2026 года. За прокат будет отвечать компания Mubi.

В мае «Минотавр» получил гран-при на Каннском кинофестивале — это вторая по значимости награда после Золотой пальмовой ветви. Также фильм выиграл приз за лучший саундтрек.

Сюжет ленты рассказывает о директоре крупной компании по имени Глеб, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.