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«Минотавр» Звягинцева выйдет в кино 20 ноября — фильм получил Гран-при Каннского фестиваля

«Минотавр» Звягинцева выйдет в кино 20 ноября — фильм получил Гран-при Каннского фестиваля
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Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» начнут показывать в кинотеатрах мира с 20 ноября 2026 года. За прокат будет отвечать компания Mubi.

В мае «Минотавр» получил гран-при на Каннском кинофестивале — это вторая по значимости награда после Золотой пальмовой ветви. Также фильм выиграл приз за лучший саундтрек.

Сюжет ленты рассказывает о директоре крупной компании по имени Глеб, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.

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