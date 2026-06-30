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Трейлер мультфильма «Не одни» с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес — выход в апреле 2027 года

Трейлер мультфильма «Не одни» с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес — выход в апреле 2027 года
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Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный трейлер мультфильма «Не одни». Анимационный проект с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес выйдет в мировых кинотеатрах в апреле 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет расскажет историю механика-интроверта Джо и астроботаника Фрэн. Когда они готовятся к запуску первой в мире ракеты на растительном топливе, между ними вспыхивают чувства. Дело осложняется тем, что в доме Джо поселяются три инопланетянина.

За производство отвечает студия Illumination, авторы «Гадкого я», «Братьев Супер Марио в кино» и «Зверопоя». Главные роли в мультфильме сыграли Тимоти Шаламе («Дюна») и Селена Гомес («Убийства в одном здании»).

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