Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет на Nintendo Switch 2 — релиз 11 августа

Студия Bethesda сообщила, что выпустит The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на портативной консоли на Nintendo Switch 2 до конца лета. Новая версия легендарного «Обливиона» станет доступна с 11 августа.

Ремастер TES 4: Oblivion изначально вышел на ПК, Xbox и PlayStation в апреле 2025 года. Игра привлекла немало внимания — только за три дня её опробовали более 4 млн геймеров. Оригинальную игру полностью переделали – перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений.

Ранее Bethesda выпустила на Switch 2 другие свои игры — Fallout 4 и Indiana Jones and the Great Circle.