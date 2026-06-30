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Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет на Nintendo Switch 2 — релиз 11 августа

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет на Nintendo Switch 2 — релиз 11 августа
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Студия Bethesda сообщила, что выпустит The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на портативной консоли на Nintendo Switch 2 до конца лета. Новая версия легендарного «Обливиона» станет доступна с 11 августа.

Ремастер TES 4: Oblivion изначально вышел на ПК, Xbox и PlayStation в апреле 2025 года. Игра привлекла немало внимания — только за три дня её опробовали более 4 млн геймеров. Оригинальную игру полностью переделали – перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений.

Ранее Bethesda выпустила на Switch 2 другие свои игры — Fallout 4 и Indiana Jones and the Great Circle.

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