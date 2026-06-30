Трейлер фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» — триллер выйдет в России 23 июля

Кинокомпания NEON представила трейлер фильма «Её личный ад» в жанре триллера. Лента станет первой за 10 лет работой режиссёра Николаса Виндинг Рефна, известного благодаря трилогии «Дилер» и «Драйву» с Райаном Гослингом.

Сюжет ленты расскажет про молодую женщину и американского солдата — пока одна ищет своего отца, другой пытается спасти дочь.

Главные роли в фильме «Её личный ад» исполнили Софи Тэтчер («Максин XXX», «Экзорцист»), Чарльз Мелтон (сериал «Ривердейл»), Кристин Фросет («Американские истории ужасов») и Гавана Роуз Лю («Настройщик»).

Лента выйдет в российский прокат 23 июля, за день до релиза в США.