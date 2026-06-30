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«Это не запрет». Михалков объяснил, зачем в России ограничат прокат зарубежных фильмов

«Это не запрет». Михалков объяснил, зачем в России ограничат прокат зарубежных фильмов
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Режиссёр Никита Михалков в интервью ТАСС прокомментировал будущий проект о регулировании проката иностранных фильмов.

Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что когда на экранах воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. …> Да на эту картину ещё и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, ...> которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизм квот для зарубежного кино.

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