«Это не запрет». Михалков объяснил, зачем в России ограничат прокат зарубежных фильмов
Режиссёр Никита Михалков в интервью ТАСС прокомментировал будущий проект о регулировании проката иностранных фильмов.
Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что когда на экранах воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. …> Да на эту картину ещё и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, ...> которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизм квот для зарубежного кино.
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