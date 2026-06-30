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Фильм «Одиссея» появился в Roblox — в режим могут сыграть только взрослые

Фильм «Одиссея» появился в Roblox — в режим могут сыграть только взрослые
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В онлайн-платформу Roblox добавят тематический режим, посвящённый новому фильму «Одиссея» Кристофера Нолана. Опробовать новинку смогут только игроки старше 18 лет, подтвердившие свой возраст в приложении.

В Universal описывают игру как «приключенческую историю о выживании в древнем океане». Геймерам необходимо искать пропитание, решать головоломки и искать легендарные сокровища на мифических островах.

Превью «Одиссеи» в Roblox

Превью «Одиссеи» в Roblox

Фото: Universal Pictures

Фильм «Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля и расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Картина стала первой лентой, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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