Фильм «Одиссея» появился в Roblox — в режим могут сыграть только взрослые

В онлайн-платформу Roblox добавят тематический режим, посвящённый новому фильму «Одиссея» Кристофера Нолана. Опробовать новинку смогут только игроки старше 18 лет, подтвердившие свой возраст в приложении.
В Universal описывают игру как «приключенческую историю о выживании в древнем океане». Геймерам необходимо искать пропитание, решать головоломки и искать легендарные сокровища на мифических островах.
Превью «Одиссеи» в Roblox
Фото: Universal Pictures
Фильм «Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля и расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Картина стала первой лентой, которую полностью сняли на IMAX-камеры.
Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.