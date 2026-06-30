Paper Rex с россиянином something — главный фаворит турнира по Valorant на EWC 2026

Paper Rex с россиянином Ильёй something Петровым возглавляет список фаворитов турнира по Valorant на Esports World Cup 2026. Коэффициент на победу сингапурской команды — 3.1, что делает её безоговорочным лидером среди 16 участников.
Ближайшие преследователи — Team Heretics (4.4), G2 Esports (4.8), Team Vitality и NRG (по 7.0). Аутсайдерами считаются AG.AL и Rex Regum Qeon с коэффициентами 60.0.
Paper Rex стала первой командой, квалифицировавшейся на Champions 2026. В текущем сезоне команда выиграла VCT Pacific Stage 1 и дважды выходила в финалы Masters — в Сантьяго и Лондоне.
Турнир по Valorant на EWC 2026 пройдёт со 2 по 12 июля в Париже с призовым фондом $ 2 млн. Матчи будут проходить на площадке Paris Expo Porte de Versailles.