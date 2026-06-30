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Том Харди всё же сыграет в третьем сезоне «Гангстерленда» — актёр помирился с авторами шоу

Том Харди всё же сыграет в третьем сезоне «Гангстерленда» — актёр помирился с авторами шоу
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В конце мая стало известно, что британский актёр Том Харди покинул сериал «Гангстерленд». Одна из главных звёзд проекта якобы был уволен студией Paramount после того, как многократно конфликтовал с продюсерами сериала, а также показательно нарушал график съёмок.

Спустя месяц стороны уладили конфликт. Как сообщает издание Deadline, Харди всё же сыграет в третьем сезоне «Гангстерленда». Отмечается, что актёр провёл переговоры с продюсером шоу Дэвидом Глэссером и Гаем Ричи, исполнительным продюсером. Встреча прошла хорошо, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Сериал «Гангстерленд» стартовал весной 2025 года и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Картина рассказывает о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Съёмки второго сезона завершились несколько месяцев назад, а производство третьего должно стартовать уже осенью. У продолжения пока нет даты выхода.

Что произошло изначально
Часами не выходил на съёмки. Детали увольнения Тома Харди из сериала «Гангстерленд»
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