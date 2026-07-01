Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дженнифер Холланд назвала «Человека завтрашнего дня» лучшим фильмом Джеймса Ганна

Дженнифер Холланд назвала «Человека завтрашнего дня» лучшим фильмом Джеймса Ганна
Комментарии

Дженнифер Холланд, жена Джеймса Ганна, заявила, что «Человек завтрашнего дня» вполне может претендовать на звание лучшего фильма режиссёра.

По словам Холланд, для Ганна это явно шаг вперёд во всех отношениях кинопроизводства. Она с нетерпением ждёт, когда ленту смогут увидеть зрители.

Мне кажется, что это шаг вперёд во многих отношениях. Я с нетерпением жду, когда люди его увидят. Съёмки пока не окончены.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android