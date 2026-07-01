Дженнифер Холланд назвала «Человека завтрашнего дня» лучшим фильмом Джеймса Ганна

Дженнифер Холланд, жена Джеймса Ганна, заявила, что «Человек завтрашнего дня» вполне может претендовать на звание лучшего фильма режиссёра.

По словам Холланд, для Ганна это явно шаг вперёд во всех отношениях кинопроизводства. Она с нетерпением ждёт, когда ленту смогут увидеть зрители.

Мне кажется, что это шаг вперёд во многих отношениях. Я с нетерпением жду, когда люди его увидят. Съёмки пока не окончены.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.