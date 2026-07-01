В приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» сыграет звезда «Топ Ган: Мэверик» Моника Барбаро
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По данным Deadline, в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» сыграет звезда «Топ Ган: Мэверик» и других проектов Моника Барбаро.
Действие ленты развернётся в 1962 году в Монако. Картину посвятят родителям Дэнни Оушена — главного героя серии, которого в прошлых фильмах играл Джордж Клуни («От заката до рассвета»). Сюжет приквела будет происходить во время Гран-при Формулы-1.
Главную роль исполнит популярный актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе»). Он также выступит сценаристом и режиссёром проекта. Вместе с ним в ленте также сыграют Марго Робби («Барби») и Вагнер Моура. Приквел выйдет в прокат в июне 2027 года.
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