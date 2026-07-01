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Вышел сериал «Эль» — приквел «Блондинки в законе»

Вышел сериал «Эль» — приквел «Блондинки в законе»
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Сегодня на Amazon Prime Video состоялась премьера сериала «Эль». Вышли все восемь серий сразу, хотя Amazon обычно растягивает выпуск эпизодов на несколько месяцев.

Это приквел «Блондинки в законе». Действие проекта разворачивается в 1990-х годах. Он рассказывает о жизни Эль Вудс в старших классах и о её взаимоотношениях со сверстниками. Зрители узнают, как героиня развила свои волевые качества перед поступлением в Гарвард.

Главные роли исполнили Лекси Майнтри, Софи Том, Брэд Хардер и другие актёры. Продюсером проекта выступила Риз Уизерспун, которая сыграла Эль в оригинальной картине 2001 года и её менее удачном сиквеле.

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