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Завершились съёмки пилотного эпизода «Секретных материалов» от Райана Куглера

Завершились съёмки пилотного эпизода «Секретных материалов» от Райана Куглера
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В Сети появилась информация о завершении съёмок пилотной серии «Секретных материалов» от Райана Куглера. Других подробностей пока что нет.

Неизвестен ни актёрский состав, ни сюжет. О чём конкретно расскажут новые «Секретные материалы», пока можно лишь предполагать.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, однако производство уже сдвинулось с мёртвой точки и охватило как минимум пилотный выпуск.

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