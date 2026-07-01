Завершились съёмки пилотного эпизода «Секретных материалов» от Райана Куглера
Поделиться
В Сети появилась информация о завершении съёмок пилотной серии «Секретных материалов» от Райана Куглера. Других подробностей пока что нет.
Неизвестен ни актёрский состав, ни сюжет. О чём конкретно расскажут новые «Секретные материалы», пока можно лишь предполагать.
Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, однако производство уже сдвинулось с мёртвой точки и охватило как минимум пилотный выпуск.
Комментарии
- 1 июля 2026
-
08:43
-
08:13
-
07:39
-
07:36
-
07:31
- 30 июня 2026
-
21:38
-
21:23
-
21:18
-
20:58
-
20:07
-
19:29
-
18:54
-
18:23
-
18:21
-
17:38
-
17:20
-
17:05
-
16:20
-
16:12
-
15:44
-
15:44
-
15:25
-
15:02
-
14:32
-
14:10
-
13:43
-
13:21
-
13:13
-
12:43
-
12:00
-
11:01
-
10:11
-
09:44
-
08:52
-
08:12