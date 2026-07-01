Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пол Дано сыграет с Каллумом Тёрнером и Маргарет Куолли в ремейке фильма «Одержимая»

Пол Дано сыграет с Каллумом Тёрнером и Маргарет Куолли в ремейке фильма «Одержимая»
Комментарии

По данным Deadline, Пол Дано получил одну из главных ролей в ремейке фильма ужасов «Одержимая». Он сыграет в картине вместе с Каллумом Тёрнером и Маргарет Куолли.

Сюжет «Одержимой» рассказывал, как мужчина по имени Марк по возвращении домой после командировки обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду, которая оказывается слишком тяжёлой для него.

Снимет ленту режиссёр «Улыбки» Паркер Финн. Проектом уже интересуются A24, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. и другие компании. Переговоры о том, кто выкупит права, пройдут в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android