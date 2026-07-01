Вышел фильм «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун в главной роли

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Энола Холмс 3». Картину уже можно посмотреть на сервисе, но в России он по-прежнему не работает.

Сюжет «Энолы Холмс 3» расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. Действие новой картины разворачивается в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий стала выход замуж главной героини, Энолы.

Главную роль вновь исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотил на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграла мать семьи.