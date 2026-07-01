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Вышел новый трейлер фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Вышел новый трейлер фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
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«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполнили звёзды Иван Янковский и Юра Борисов.

Видео доступно во «ВКнтакте». Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.

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