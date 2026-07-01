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Стартовал второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97»

Стартовал второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97»
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Сегодня на Disney+ начал выходить мультсериал «Люди Икс ’97». Для просмотра доступны три первые серии из девяти.

Новые эпизоды расскажут о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

«Люди Икс ’97» стартовали 20 марта 2024 года. Проект представляет собой продолжение оригинального мультсериала Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

Проект получит и третий сезон.

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