Стартовал второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97»

Сегодня на Disney+ начал выходить мультсериал «Люди Икс ’97». Для просмотра доступны три первые серии из девяти.

Новые эпизоды расскажут о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

«Люди Икс ’97» стартовали 20 марта 2024 года. Проект представляет собой продолжение оригинального мультсериала Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

Проект получит и третий сезон.