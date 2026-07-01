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Вышел дебютный постер фильма «Зима в Простоквашино»

Вышел дебютный постер фильма «Зима в Простоквашино»
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«Кинопоиск» опубликовал первый постер фильма «Зима в Простоквашино». Премьера картины состоится 17 декабря, прямо в праздники.

Первый постер «Зимы в Простоквашино»

Фото: «Союзмультфильм»

В Простоквашино наступила зима. Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают свои проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны из разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные трудности.

К своим ролям вернулись Павел Прилучный, Лиза Моряк, Роман Панков и Иван Охлобыстин.

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