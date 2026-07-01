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Второй сезон сериала «Аватар» от Netflix стартовал в два раза хуже первого

Второй сезон сериала «Аватар» от Netflix стартовал в два раза хуже первого
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Компания Netflix раскрыла показатели второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». За первые четыре дня после релиза продолжение собрало 8,7 млн просмотров и заняло вторую строчку в недельных чартах.

Таким образом, второй сезон шоу стартовал на 60% хуже первого. Дебют проекта состоялся в 2024 году — тогда сериал запустился с 21,2 млн просмотров. Интересно, что именно первый сезон замкнул тройку чартов с 3 млн просмотров. Лидером же выступил детектив «Я тебя отыщу» со звездой «Аватара» Джеймса Кэмерона Сэмом Уортингтоном — шоу собрало 34 млн просмотров.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправился в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.

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