10 лучших сериалов первой половины 2026 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2026 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Самым высокооценённым сериалом первого полугодия стала комедия «Наживка» с Ризом Ахмедом, который по сюжету шоу хочет стать новым Джеймсом Бондом — шоу получило 85 баллов от журналистов. На второй строчке оказался документальный сериал «Мэл Брукс: 99-летний человек!» (84 балла), замкнула тройку британская драма «Повелитель мух» от сценариста «Переходного возраста» Джека Торна (83 балла).

В десятку также вошли «Звёздный городок» по вселенной «Ради всего человечества», «У Марго проблемы с деньгами», «Бухта вдов» и другие шоу.

Лучшие сериалы первой половины 2026 года от Metacritic: