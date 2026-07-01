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Лучшие сериалы 2026 от Metacritic: Наживка, Повелитель мух, Бунтарки, Звёздный городок, Бухта вдов и другие

10 лучших сериалов первой половины 2026 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2026 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Самым высокооценённым сериалом первого полугодия стала комедия «Наживка» с Ризом Ахмедом, который по сюжету шоу хочет стать новым Джеймсом Бондом — шоу получило 85 баллов от журналистов. На второй строчке оказался документальный сериал «Мэл Брукс: 99-летний человек!» (84 балла), замкнула тройку британская драма «Повелитель мух» от сценариста «Переходного возраста» Джека Торна (83 балла).

В десятку также вошли «Звёздный городок» по вселенной «Ради всего человечества», «У Марго проблемы с деньгами», «Бухта вдов» и другие шоу.

Лучшие сериалы первой половины 2026 года от Metacritic:

  1. «Наживка».
  2. «Мэл Брукс: 99-летний человек!» .
  3. «Повелитель мух».
  4. «Бунтарки».
  5. «Маппет-Шоу».
  6. «Звездный городок».
  7. «Другая сестра Беннет».
  8. «Как попасть на небеса из Белфаста».
  9. «У Марго проблемы с деньгами».
  10. «Бухта вдов».
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