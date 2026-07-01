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«Играю по правилам, как в The Sims»: Милли Бобби Браун — о любви к GTA 5

«Играю по правилам, как в The Sims»: Милли Бобби Браун — о любви к GTA 5
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Британская актриса Милли Бобби Браун дала интервью подкасту Happy Sad Confused. Звезда «Очень странных дел» и «Энолы Холмс» рассказала о своей любви к видеоиграм.

Как оказалось, 22-летняя актриса очень любит серию GTA и конкретно пятую часть. При этом Милли играет в неё строго по правилам: соблюдает ПДД и никого не убивает без причины, удивляя этим своего мужа Джейка Бонджови. Сейчас артистка очень ждёт шестую часть серии и обязательно в неё сыграет.

Моя любимая игра — GTA 5. Я очень жду шестую часть. В пятой части я следую всем правилам: останавливаюсь на красный, никого не трогаю и очень аккуратно играю, как в The Sims. Даже мой муж удивился тому, что я играю в GTA и делаю это так необычно.

Ближайшей ролью Милли Бобби Браун стало воплощение Энолы Холмс в фильме «Энола Холмс 3» — лента вышла 1 июля на Netflix. Релиз GTA 6 же состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series.

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