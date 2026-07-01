Уже 5 июля состоится премьера третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного». Аниме продолжит историю 34-летнего безработного мужчины, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Третий сезон аниме выйдет в двух частях: новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. В первую арку войдёт 14 эпизодов, во вторую — 13.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»