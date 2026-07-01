Уже 5 июля состоится премьера третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного». Аниме продолжит историю 34-летнего безработного мужчины, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.
Третий сезон аниме выйдет в двух частях: новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. В первую арку войдёт 14 эпизодов, во вторую — 13.
Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июля
|2-я серия
|5 июля
|3-я серия
|12 июля
|4-я серия
|19 июля
|5-я серия
|26 июля
|6-я серия
|2 августа
|7-я серия
|9 августа
|8-я серия
|16 августа
|9-я серия
|23 августа
|10-я серия
|30 августа
|11-я серия
|6 сентября
|12-я серия
|13 сентября
|13-я серия
|20 сентября
|14-я серия
|27 сентября
|15-я серия
|2026
|16-я серия
|2026
|17-я серия
|2026
|18-я серия
|2026
|19-я серия
|2026
|20-я серия
|2026
|21-я серия
|2026
|22-я серия
|2026
|23-я серия
|2026
|24-я серия
|2026
|25-я серия
|2026
|26-я серия
|2026
|27-я серия
|2026