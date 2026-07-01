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Аниме Реинкарнация безработного, 3-й сезон (2026) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»
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Уже 5 июля состоится премьера третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного». Аниме продолжит историю 34-летнего безработного мужчины, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Третий сезон аниме выйдет в двух частях: новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. В первую арку войдёт 14 эпизодов, во вторую — 13.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июля
2-я серия5 июля
3-я серия12 июля
4-я серия19 июля
5-я серия26 июля
6-я серия2 августа
7-я серия9 августа
8-я серия16 августа
9-я серия23 августа
10-я серия30 августа
11-я серия6 сентября
12-я серия13 сентября
13-я серия20 сентября
14-я серия27 сентября
15-я серия2026
16-я серия2026
17-я серия2026
18-я серия2026
19-я серия2026
20-я серия2026
21-я серия2026
22-я серия2026
23-я серия2026
24-я серия2026
25-я серия2026
26-я серия2026
27-я серия2026
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