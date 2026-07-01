Valve увековечила клатч magixx 1v4 на Mirage в Counter-Strike 2

Valve увековечила клатч капитана Team Spirit Бориса magixx Воробьёва на карте Mirage в Counter-Strike 2.

На «Кухне» — там же, где Воробьёв выиграл раунд 1 в 4 в четвертьфинале против G2 Esports, — теперь стоят четыре банки с томатами под названием «Magic. Секретная заправка». Число банок отсылает к количеству убитых соперников, а надпись «4x» указывает на выигранный клатч.

Фото: Counter-Strike 2

Клатч Воробьёва случился в четвертьфинале IEM Cologne Major 2026 против G2 Esports при счёте 17:16. Оставшись один против четырёх противников, magixx уничтожил их поочерёдно одним зажимом из-за угла. Team Spirit выиграла карту и прошла в полуфинал. Сам Воробьёв после матча признался, что не сразу осознал произошедшее.