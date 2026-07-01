Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел сериал «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана — все эпизоды уже доступны

Вышел сериал «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана — все эпизоды уже доступны
Комментарии

1 июля состоялась премьера комедийного сериала «Зовите Витю». Все 10 эпизодов проекта уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кион».

Видео доступно во VK-канале «Кион». Права на видео принадлежат «Кион».

Шоу рассказывает историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

Главные роли в «Зовите Витю» исполнили Илья Соболев («Волшебный участок»), Александра Бортич («Холоп»), Мария Смольникова («Дочь») и другие актёры. Режиссёром выступил Денис Тяпичев, для которого сериал стал дебютным режиссёрским проектом.

О другом популярном сериале:
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android