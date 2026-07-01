Sony откажется от дисков на консолях PlayStation

Компания Sony заявила об отказе выпуска дисков с играми на PlayStation. Физические копии проектов перестанаут выходить на консоли с января 2028 года.

Сообщение о прекращении производства дисков появилось в официальном блоге PlayStation. По словам представителей Sony, такое решение было принято в связи с «изменением потребительских предпочтений» геймеров. С января 2028 года игры на консоли будут доступны для покупки только в цифровом формате, в PlayStation Store и у розничных продавцов.

Для Sony Interactive Entertainment это естественное направление адаптации к потребительским тенденциям, поскольку предпочтение цифровых носителей значительно опережает предпочтение физических дисков. Этот переход позволит нам более точно соответствовать тому, как большинство пользователей предпочитает получать доступ к играм.

Изменение формата выпуска игр коснётся не только эксклюзивов PlayStation Studios, но и проектов сторонних разработчиков. Таким образом, диски для консолей Sony перестанут производить впервые с 1994 года, когда на прилавках магазинов появилась PlayStation 1.