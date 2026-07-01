Финальный трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана — выход 17 июля

Кинокомпания Universal Pictures представила финальный трейлер фильма «Одиссея». Эпичная картина Кристофера Нолана («Оппенгеймер») выйдет в мировом прокате уже 17 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Фильм стал первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.