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«Мандалорец и Грогу» — самый популярный фильм у российских пиратов в июне

«Мандалорец и Грогу» — самый популярный фильм у российских пиратов в июне
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июне 2026 года. Подобная статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Лидирующую позицию в топе занял фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — всё потому, что картину слили в Сеть в хорошем качестве до официального цифрового релиза. На втором месте оказался комедийный триллер «Опасные отношения», а на третьем — фантастическая картина «Властелины вселенной».

Среди сериалов первая позиция в рейтинге досталась супергеройской картине «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Следом за ним идут проекты «Радар» и «Бухта вдов».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в июне 2026 года:

  1. «Мандалорец и Грогу».
  2. «Опасные отношения».
  3. «Властелины вселенной».
  4. «Гражданин-мститель».
  5. «Следствие ведут овечки».
  6. «Давление».
  7. «Мортал Комбат 2».
  8. «Очень страшное кино 6».
  9. «Сначала дамы».
  10. «Цвета зла: Чёрный».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в июне 2026 года:

  1. «Паук-Нуар».
  2. «Радар».
  3. «Бухта вдов».
  4. «Первая ракетка».
  5. «Я тебя отыщу».
  6. «Берлин'23».
  7. «Враги».
  8. «Пацаны».
  9. «След Чикатило».
  10. «После Фишера. Инквизитор».
Каким получился фильм «Мандалорец и Грогу»:
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Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
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