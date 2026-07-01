«Мандалорец и Грогу» — самый популярный фильм у российских пиратов в июне

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июне 2026 года. Подобная статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.
Лидирующую позицию в топе занял фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — всё потому, что картину слили в Сеть в хорошем качестве до официального цифрового релиза. На втором месте оказался комедийный триллер «Опасные отношения», а на третьем — фантастическая картина «Властелины вселенной».
Среди сериалов первая позиция в рейтинге досталась супергеройской картине «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Следом за ним идут проекты «Радар» и «Бухта вдов».
Самые популярные фильмы у российских пиратов в июне 2026 года:
- «Мандалорец и Грогу».
- «Опасные отношения».
- «Властелины вселенной».
- «Гражданин-мститель».
- «Следствие ведут овечки».
- «Давление».
- «Мортал Комбат 2».
- «Очень страшное кино 6».
- «Сначала дамы».
- «Цвета зла: Чёрный».
Самые популярные сериалы у российских пиратов в июне 2026 года:
- «Паук-Нуар».
- «Радар».
- «Бухта вдов».
- «Первая ракетка».
- «Я тебя отыщу».
- «Берлин'23».
- «Враги».
- «Пацаны».
- «След Чикатило».
- «После Фишера. Инквизитор».