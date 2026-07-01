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JL покинул NAVI по Counter-Strike 2

JL покинул NAVI по Counter-Strike 2
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Natus Vincere объявила о расставании с Юстинасом jL Лекавичусом. Литовский рифлер провёл в организации ровно три года — с июня 2023-го по июнь 2026-го.

За это время jL помог NAVI выиграть четыре крупных трофея: IEM Rio 2024, ESL Pro League Season 20, Esports World Cup 2024 и PGL Major Copenhagen 2024, где получил награду MVP. По итогам 2024 года Лекавичус занял пятое место в рейтинге лучших игроков мира по версии HLTV

В июле 2025 года jL ушёл на скамейку запасных NAVI из-за выгорания — его место занял Дрин makazze Шакири из NAVI Junior. В апреле 2026-го Лекавичус перешёл в MOUZ на правах аренды и отыграл за команду на PGL Astana и CS Asia Championships.

По данным инсайдеров, Лекавичус может перейти в MOUZ на постоянной основе.

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