Постеры фильма «Социальная расплата», сиквела «Социальной сети» — выход 9 октября

Кинокомпания Sony Pictures представила стильные постеры фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть». На них показаны исполнители главных ролей Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Майки Мэдисон («Анора») и Джереми Стронг («Джентльмены»).

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Лента не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новая картина расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.

«Социальная расплата» выйдет в мировом прокате 9 октября. Режиссёром выступил Аарон Соркин — автор фильмов «В роли Рикардо» и «Суд над чикагской семеркой». Он также выступал сценаристом оригинальной «Социальной сети».