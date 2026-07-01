Умер актёр Александр Высоковский, звезда «Бригады» и «Бумера»

Агентство ТАСС сообщило о смерти российского актёра Александра Высоковского. Артист скончался в возрасте 62 лет.

По предварительным данным, тело знаменитости без признаков жизни нашли водолазы в реке Оке в Московской области. Причина случившегося пока неизвестна. Издание РБК сообщило, что ранее артист отправился на рыбалку вместе с сыном.

Александр Высоковский снимался в фильмах и сериалах на протяжении более 30 лет. За это время он принял участие в более чем 20 проектах. Зрителям артист запомнился по роли Макса Карельского — телохранитель главного героя знаменитого сериала «Бригада». Он также сыграл в популярном криминальном фильме «Бумер» 2003 года.