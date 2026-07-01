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Звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер страдает от болезни Альцгеймера

Звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер страдает от болезни Альцгеймера
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На американском телевезионном шоу Today гостем стал звезда фильмов «Смертельное оружие» и «Пила» Дэнни Гловер. Он рассказал, что уже несколько лет страдает от тяжёлого заболевания.

Артисту диагностировали болезнь Альцгеймера, которая поражает двигательные функции, память и речь. Гловер всё ещё посещает различные мероприятия и старается вести активный образ жизни. При этом актёр понимает, что с течением времени заболевание начнёт прогрессировать.

В каком-то смысле я могу с этим жить. Уверен, что по мере прогрессирования болезни всё будет меняться.

Дэнни Гловер узнал о диагнозе незадолго до получения почётной премии «Оскар» за вклад в кинематограф в 2022 году. С тех пор он практически не принимает участие в съёмках картин. Сейчас голливудская знаменитость старается проводить больше времени с семьёй.

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