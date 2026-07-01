В России выпустят музыкальную адаптацию сказки «Русалочка»

Кинокомпания ID Production начала разработку новой версии сказки «Русалочка». Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента выступит адаптацией знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Сюжет о Русалочке переработают через призму славянской мифологии. Проект будет музыкальным и станет частью единой вселенной морского царства, куда также войдут другие фильмы.

В создании саундтрека сказки примет участие композитор и артистка Даша Чаруша. Она также выступала режиссёром короткометражного фильма «Русалочка», которая в 2024 году получила приз на французском кинофестивале L'Étrange Festival. Лента рассказывает о Русалочке, которая превратилась в морскую пену. Феи воздуха забрали её к себе с обещанием получить человеческую душу после 3000 лет служения.