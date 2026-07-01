PARIVISION начала XSE Pro League Season 2026 по CS 2 с победы над Alliance

Российская PARIVISION одолела Alliance в рамках первого раунда групповой стадии XSE Pro League Season 2026. Матч закончился со счётом 13:4 на Ancient.

Лучшим игроком карты стал Абай HObbit Хассенов, который оформил 17 фрагов при 7 смертях с рейтингом 1,77. Другой новичок состава, Вячеслав slaxejezzz Винокуров, завершил Ancient с K/D 1-8 при рейтинге 1,19.

По итогам встречи PARIVISION проходит в сетку 1-0, в то время как шведская Alliance падает в сетку 0-1. Следующие соперники станут известны позднее.

XSE Pro League Season 2026 проходит в Китае с 1 по 12 июля. 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.