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Бесплатные игры PS Plus Essential на июль 2026 — Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode

В июле в PS Plus добавят Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в июле 2026 года. Все игры можно будет забрать с 7 июля по 3 августа.

В этот раз в сервис снова добавят три проекта: шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), кооперативную ролевую игру For the King 2 и пиксельный экшен CrossCode.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июле 2026 года

  • Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — шутер от студии Activision с картами из культовой Modern Warfare 2.
  • For the King 2 — пошаговая настольная RPG в формате рогалика с возможностью кооперативного прохождения.
  • CrossCode — пиксельная экшен-RPG от студии Radical Fish Games.

Фото: Sony

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