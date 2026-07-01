«Не хватало на жильё». Автор «Йеллоустоуна» рассказал, почему ушёл из «Сынов анархии»

На «Шоу Говарда Стерна» гостем стал создатель сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан. Он рассказал, почему перестал сниматься в другом популярном проекте под названием «Сыны анархии».

До того как заняться созданием собственных проектов, Шеридан был актёром и снимался в первых двух сезонах знаменитого сериала о байкерах. По словам шоураннера, ему платили по 10 тыс. за один эпизод, что его совершенно не устраивало. Он также заявил, что ему приходилось идти на другую работу после съёмок в «Сынах анархии» — потому артист решил покинуть проект и заняться созданием своих сериалов.

Я буквально уходил со съёмочной площадки этого сериала и шёл на другую работу, потому что на этом сериале мне не хватало денег на аренду и жизнь. Поэтому после второго сезона сказал: «Ребята, я не вернусь и не буду делать это снова за такую ​​цену. Просто не буду этого делать. Хочу получать столько же, сколько получают остальные 14 человек».

С тех пор Тейлор Шеридан принял участие в создании нескольких проектов, среди которых был знаменитый сериал «Йеллоустоун», вселенная которного пополнился пятью отдельными шоу. Кроме того, он выступил автором криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.