«Страсти Христовы» Мэла Гибсона вновь покажут в кино — к выходу «Воскрешения Христа»

Кинокомпании Lionsgate и Fathom Entertainment перевыпустят знаменитую драму Мэла Гибсона «Страсти Христовы» в кинотеатрах. Ленту будут демонстрировать в США с 10 по 17 сентября.

Зрителям покажут отреставрированную версию картины в формате 4К и звуком Dolby Atmos. Фильм перевыпускают в преддверии выхода продолжения под названием «Воскрешение Христа». Кроме того, на сеансах покажут эксклюзивные фрагменты из предстоящего проекта.

«Страсти Христовы» вышли в 2004 году и рассказывают о последних часах жизни Иисуса Христа. Будущий сиквел выпустят в двух частях: премьера первой состоится 26 марта 2027 года, а вторая выйдет через 40 дней — 6 мая. Действие картин развернутся уже после смерти Иисуса. Главные роли исполнили Яакко Охтонен («Сварить медведя») и Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») — они заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, которые играли Иисуса и Марию Магдалину в оригинальном фильме.