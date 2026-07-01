Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Страсти Христовы» Мэла Гибсона вновь покажут в кино — к выходу «Воскрешения Христа»

«Страсти Христовы» Мэла Гибсона вновь покажут в кино — к выходу «Воскрешения Христа»
Комментарии

Кинокомпании Lionsgate и Fathom Entertainment перевыпустят знаменитую драму Мэла Гибсона «Страсти Христовы» в кинотеатрах. Ленту будут демонстрировать в США с 10 по 17 сентября.

Зрителям покажут отреставрированную версию картины в формате 4К и звуком Dolby Atmos. Фильм перевыпускают в преддверии выхода продолжения под названием «Воскрешение Христа». Кроме того, на сеансах покажут эксклюзивные фрагменты из предстоящего проекта.

«Страсти Христовы» вышли в 2004 году и рассказывают о последних часах жизни Иисуса Христа. Будущий сиквел выпустят в двух частях: премьера первой состоится 26 марта 2027 года, а вторая выйдет через 40 дней — 6 мая. Действие картин развернутся уже после смерти Иисуса. Главные роли исполнили Яакко Охтонен («Сварить медведя») и Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата») — они заменили Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи, которые играли Иисуса и Марию Магдалину в оригинальном фильме.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android