ФАС выдала Apple предупреждение после удаления приложений VK из App Store

Издание РБК сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании Apple. Причиной стала дискриминация условий для российских поисковых систем.

Одним из оснований для предупреждения также послужило неисполнение требований законодательства России, связанного с предустановкой на iPhone отечественных приложений, таких как мессенджер «Макс». Если Apple не исполнит пункты, указанные в заявлении, до 15 июля, ведомство возбудит дело, грозящее компании штрафом до 4 млрд рублей.

Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS.

Предупреждение появилось после того, как компания Apple удалила несколько российских приложений из цифрового магазина App Store. В список сервисов вошли «ВКонтакте», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Music», «ВКЗнакомства», «Дзен», «Одноклассники», Skillbox и другие платформы.