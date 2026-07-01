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Автор «Орудий» напишет сценарий хоррора по интернет-крипипасте «Сиреноголовый»

Автор «Орудий» напишет сценарий хоррора по интернет-крипипасте «Сиреноголовый»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Warner Bros. начала разработку хоррора по Siren Head — жуткому иинтернет-мему. Соавтором сценария выступит автор знаменитого фильма ужасов «Орудия» Зак Креггер.

Популярный постановщик напишет сюжет предстоящей картины вместе с Брайном Даффилдом («Кит: Во тьме глубин»), который может стать режиссёром проекта. Дата начала съёмок пока неизвестна, как и сюжет.

Создателем Siren Head («Сиреноголовый») выступил канадский иллюстратор и дизайнер Тревор Хендерсон. Он прославился созданием жутких артов с различными чудовищами, которые в дальнейшем превращались в интернет-крипипасты. Siren Head представляет собой изображение с существом Сиреноголовым. Ранее сообщалось, что голливудские студии ищут в сети материалы для будущих фильмов, после успеха хоррора «Закулисье реальности», который также основан на популярной крипипасте.

Каким получился знаменитый хоррор по крипипасте:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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