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Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет почти на три недели раньше

Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет почти на три недели раньше
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Capcom объявила, что бодрый экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет не 25 сентября, как планировалось изначально, а 4 сентября. Разработчики уверены, что могут выпустить игру почти на три недели раньше.

Действие игры происходит в Киото периода раннего Эдо, но в альтернативной версии города, По улицам и храмам расползается «Скверна» — тёмная зараза, искажающая реальность и открывающая путь для полчищ демонических существ. Главный герой, самурай Миямото Мусаси, становится Онимусей — воином, который способен дать отпор созданиям ада.

Это первый оригинальный проект в серии за 25 лет. Последняя игра франшизы, Onimusha: Dawn of Dreams, вышла в 2006 году.

Релиз Way of the Sword состоится на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.

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