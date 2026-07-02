Состоялась мировая премьера мультфильма «Миньоны и монстры»
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Во всём мире стартовали показы мультфильма «Миньоны и монстры» во вселенной «Гадкого я». Кроме России, потому что Universal Pictures приостановила деятельность в стране. Но лента наверняка доберётся до России, но позже.
Сюжет ленты перенесёт Миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.
Лента выступит третьей частью спин-оффа про Миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Предыдущая картина в серии про жёлтых существ под названием «Миньоны: Грювитация» вышла в 2022 году и собрала в прокате около $ 940 млн.
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