В кинотеатрах России вышла фантастическая комедия «Касса невест» с Алексеем Воробьёвым
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать «Кассу невест». Это фантастическая комедия, снятая Русланом Бальтцером, режиссёром картины «Джигалоу».
Сюжет фильма повествует о Лаврике — авантюристе и ловеласе из будущего. Он отправляется в 1913 год и пытается жениться на свободолюбивой девушке Варе.
Главную роль в «Московской кассе невест» сыграл звезда фильма «Больше чем футбол» Алексей Воробьёв. В картине также снялись Анна Богомолова («Мастер и Маргарита»), Егор Дружинин («Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные») и Роман Маякин («Сергий против нечисти: Шабаш»).
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