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Завершились съёмки сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина

Завершились съёмки сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина
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Создатели сериала «Капитанская дочка» по повести Александра Сергеевича Пушкина объявили о завершении съёмок проекта.

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт с ещё одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступил Дмитрий Литвиненко. Главные роли в сериале сыграли Сергей Безруков, Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук и Егор Корешков.

Сериал сперва выпустят в онлайн-кинотеатре «КИОН», а позже покажут в эфире канала «Россия».

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