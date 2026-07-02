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10 лучших фильмов первой половины 2026 года от Metacritic

10 лучших фильмов первой половины 2026 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2026 года. В список вошли картины, вышедшие с 1 января по 30 июня в кинотеатрах или в цифре и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Так, в топе лидируют в основном фестивальные драмы, которые не добрались до своего полноценного релиза. Первую строчку занимает «Голубая цапля» канадского режиссёра Софи Ромвари — лента получила 92 балла от критиков. Второе место занимает документальная лента «Семена» (90 баллов) про фермерство в южных США, замыкает тройку «Молчаливый друг» венгерского режиссёра Ильдико Эньеди.

Лучшие фильмы первой половины 2026 года от Metacritic:

  1. «Голубая цапля».
  2. «Семена».
  3. «Молчаливый друг».
  4. «Звук падения».
  5. «Магеллан».
  6. «Под облаками».
  7. «Наша земля».
  8. «EPiC: Элвис Пресли на концерте».
  9. «Синий фильм».
  10. «Тень моего отца».
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