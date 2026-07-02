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Сборы фильма «Майкл» превысили 1,6 млрд рублей — лента лидирует в чартах России

Сборы фильма «Майкл» превысили 1,6 млрд рублей — лента лидирует в чартах России
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2 июля сборы фильма «Майкл» в России превысили 1,6 млрд рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась на шестую неделю проката — премьера в российском прокате состоялась 28 мая.

Фото: ЕАИС

Таким образом, лента про легендарного поп-музыканта продолжает удерживать лидерство в российских чартах после релиза российских картин «Холоп 3» и «Три богатыря: Ни дня без подвига 3». Байопик постепенно приближается к отметке в 2 млрд рублей и четвёртой строчке в списке самых кассовых фильмов российского проката в 2026 году.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

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