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Трейлеры «Одиссеи» Кристофера Нолана уничтожают дизлайками на YouTube

Трейлеры «Одиссеи» Кристофера Нолана уничтожают дизлайками на YouTube
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1 июля студия Universal Pictures выпустила финальный трейлер «Одиссеи» — экранизации эпической поэмы древнегреческого поэта Гомера. Ролик собрал более 1 млн просмотров на YouTube за сутки, однако получил больше 100 тыс. дизлайков при 30 тыс. лайков.

Фото: YouTube

Заметная порция негатива вокруг фильма сформировалась ещё весной — тогда популярные блогеры решили сравнить актёров из ленты Кристофера Нолана со знаменитой «Троей» 2004 года, где сыграл Брэд Питт.

Многим зрителям в основном не нравится инклюзивный кастинг «Одиссеи» на второстепенные роли, где, например, Елену Прекрасную играет чернокожая актриса Лупита Нионго. Кроме того, аудитория не оценила диалоги режиссёра, в которых множество современных выражений, которых не было в Древней Греции.

«Одиссея: версия Лос-Анджелес».
Это «Одиссея» от Гомера Симпсона.
«Мой папа возвращается домой» — отличные поэтические слова, написанные самим Гомером.
Это Елена из Детройта, а не Елена Прекрасная.
Кто вообще говорил «Папа» или «Папочка» в 750 году до нашей эры?
Смотрю этот трейлер и ничего не чувствую.
Запомни, Нолан: ты либо умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем.

Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Несмотря на критику в Сети, стартовые сборы картины только в США составят от $ 80 млн.

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