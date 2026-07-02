Трейлеры «Одиссеи» Кристофера Нолана уничтожают дизлайками на YouTube

1 июля студия Universal Pictures выпустила финальный трейлер «Одиссеи» — экранизации эпической поэмы древнегреческого поэта Гомера. Ролик собрал более 1 млн просмотров на YouTube за сутки, однако получил больше 100 тыс. дизлайков при 30 тыс. лайков.

Фото: YouTube

Заметная порция негатива вокруг фильма сформировалась ещё весной — тогда популярные блогеры решили сравнить актёров из ленты Кристофера Нолана со знаменитой «Троей» 2004 года, где сыграл Брэд Питт.

Многим зрителям в основном не нравится инклюзивный кастинг «Одиссеи» на второстепенные роли, где, например, Елену Прекрасную играет чернокожая актриса Лупита Нионго. Кроме того, аудитория не оценила диалоги режиссёра, в которых множество современных выражений, которых не было в Древней Греции.

«Одиссея: версия Лос-Анджелес».

Это «Одиссея» от Гомера Симпсона.

«Мой папа возвращается домой» — отличные поэтические слова, написанные самим Гомером.

Это Елена из Детройта, а не Елена Прекрасная.

Кто вообще говорил «Папа» или «Папочка» в 750 году до нашей эры?

Смотрю этот трейлер и ничего не чувствую.

Запомни, Нолан: ты либо умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем.

Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Несмотря на критику в Сети, стартовые сборы картины только в США составят от $ 80 млн.