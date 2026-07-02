Россияне предпочитают копить на смартфоны, а не брать в кредит — исследование

Компания TECNO и финансовый маркетплейс «Сравни» выяснили, как россияне предпочитают приобретать смартфоны. В опросе специалистов приняли участие свыше 1700 человек из разных регионов России.

По данным исследования, 52% среди опрошенных оплачивают смартфоны из своих накоплений, а 30% — сразу с зарплаты. Каждый пятый россиянин собирает деньги на устройство больше года, 10% — от трёх до шести месяцев и 7% — от полугода до года. В среднем жители России (29%) закладывают бюджет на покупку гаджета от 20 до 35 тыс. рублей. На сумму до 10 тыс. рублей рассчитывают 24% респондентов, дороже 35 тыс. рублей — 10%, около 70-100 тыс. рублей за смартфон — 8%, а 100-150 тыс. рублей — 3%.

Опрос также показал, что каждый восьмой россиянин берёт устройство в кредит. За последние 12 месяцев кредитное обязательство или рассрочку оформляли 14% россиян. Большая часть опрошенных (86%) покупали смартфон сразу. Из тех, кто берёт кредит или рассрочку 58%, оформили услугу на бюджетные гаджеты до 20 тыс. рублей, 28% — на устройства среднего сегмента, и 14% — на телефон дороже 70 тыс. рублей. Главной мотивацией для большинства оформляющих кредитное обязательство стало получение смартфона прямо сейчас.