Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россияне предпочитают копить на смартфоны, а не брать в кредит — исследование

Россияне предпочитают копить на смартфоны, а не брать в кредит — исследование
Комментарии

Компания TECNO и финансовый маркетплейс «Сравни» выяснили, как россияне предпочитают приобретать смартфоны. В опросе специалистов приняли участие свыше 1700 человек из разных регионов России.

По данным исследования, 52% среди опрошенных оплачивают смартфоны из своих накоплений, а 30% — сразу с зарплаты. Каждый пятый россиянин собирает деньги на устройство больше года, 10% — от трёх до шести месяцев и 7% — от полугода до года. В среднем жители России (29%) закладывают бюджет на покупку гаджета от 20 до 35 тыс. рублей. На сумму до 10 тыс. рублей рассчитывают 24% респондентов, дороже 35 тыс. рублей — 10%, около 70-100 тыс. рублей за смартфон — 8%, а 100-150 тыс. рублей — 3%.

Опрос также показал, что каждый восьмой россиянин берёт устройство в кредит. За последние 12 месяцев кредитное обязательство или рассрочку оформляли 14% россиян. Большая часть опрошенных (86%) покупали смартфон сразу. Из тех, кто берёт кредит или рассрочку 58%, оформили услугу на бюджетные гаджеты до 20 тыс. рублей, 28% — на устройства среднего сегмента, и 14% — на телефон дороже 70 тыс. рублей. Главной мотивацией для большинства оформляющих кредитное обязательство стало получение смартфона прямо сейчас.

Какие ноутбуки покупают студенты в России:
В России студенты предпочитают бюджетные ноутбуки — исследование
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android