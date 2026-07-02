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Сериал Фейк от Окко (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Фейк» от Okko
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Уже 16 июля состоится премьера сериала «Фейк». Детективный проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 20 августа.

Расписание выхода сериала «Фейк» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 июля
2-я серия16 июля
3-я серия16 июля
4-я серия23 июля
5-я серия30 июля
6-я серия6 августа
7-я серия13 августа
8-я серия20 августа
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