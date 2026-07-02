Расписание выхода детективного сериала «Фейк» от Okko

Уже 16 июля состоится премьера сериала «Фейк». Детективный проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 20 августа.

Расписание выхода сериала «Фейк» от Okko