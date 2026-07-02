Расписание выхода детективного сериала «Фейк» от Okko
Уже 16 июля состоится премьера сериала «Фейк». Детективный проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 20 августа.
Расписание выхода сериала «Фейк» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 июля
|2-я серия
|16 июля
|3-я серия
|16 июля
|4-я серия
|23 июля
|5-я серия
|30 июля
|6-я серия
|6 августа
|7-я серия
|13 августа
|8-я серия
|20 августа
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