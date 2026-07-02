«Извне» стал самым популярным сериалом в России в конце июня

Портал «Кинопоиск» предоставил данные об интересе россиян к сериалам. Самым популярным сериалом недели с 22 по 28 июня стал финал четвёртого сезона мистического проекта «Извне».

Таким образом, шоу сместило пятый сезон «Пацанов» с лидирующей позиции, которую он занимал на протяжении восьми недель — теперь супергеройский сериал расположился на втором месте. В топ-20 самых популярных проектов также вошли девятый сезон «Рика и Морти», третий сезон «Дома дракона» и первый сезон «Удивительного цифрового цирка». Среди российских сериалов самым популярным оказался «След Чикатило».

Топ-20 самых популярных сериалов за неделю: