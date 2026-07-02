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«Извне» стал самым популярным сериалом в России в конце июня

«Извне» стал самым популярным сериалом в России в конце июня
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Портал «Кинопоиск» предоставил данные об интересе россиян к сериалам. Самым популярным сериалом недели с 22 по 28 июня стал финал четвёртого сезона мистического проекта «Извне».

Таким образом, шоу сместило пятый сезон «Пацанов» с лидирующей позиции, которую он занимал на протяжении восьми недель — теперь супергеройский сериал расположился на втором месте. В топ-20 самых популярных проектов также вошли девятый сезон «Рика и Морти», третий сезон «Дома дракона» и первый сезон «Удивительного цифрового цирка». Среди российских сериалов самым популярным оказался «След Чикатило».

Топ-20 самых популярных сериалов за неделю:

  1. «Извне».
  2. «Пацаны».
  3. «Рик и Морти».
  4. «Дом дракона».
  5. «Удивительный цифровой цирк».
  6. «Я тебя отыщу».
  7. «След Чикатило».
  8. «Пусть послужит вам уроком».
  9. «Первая ракетка».
  10. «Сваты».
  11. «Бухта вдов».
  12. «Вне кампуса».
  13. «После Фишера. Инквизитор».
  14. «Жизнь справок не даёт».
  15. «Эйфория».
  16. «Аллигатор».
  17. «Сверхъестественное».
  18. «История его служанки».
  19. «Ван Пис».
  20. «Чернобыль: Зона отчуждения».
Об одном из самых популярных сериалов:
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