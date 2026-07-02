Apple уверена в успехе складного iPhone Ultra — СМИ

Издание Nikkei сообщило, что компания Apple уверена в успехе складного iPhone Ultra. По данным СМИ, она поручила увеличить объёмы производства предстоящих гаджетов.

Согласно информации журналистов, поставки складного iPhone Ultra выросли до 10 млн устройств, хотя несколько месяц назад Apple заказывала около 8 млн. Всего на второе полугодие компания приобрела у поставщиков детали на 80 млн смартфонов разных моделей. При этом сами производители не комментировали информацию СМИ.

В Nikkei добавили, что в 2027 году Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhonе, куда войдут Pro-версия и складное устройство. Таким образом, компания планирует увеличить долю на рынке на фоне дефицита памяти. Ранее СМИ сообщали, что устройство должно поступить в продажу только в 2027 году, несмотря на то что гаджет планировали выпустить в 2026 году. Создатели смартфона решили доработать его дизайн.