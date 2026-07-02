Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple уверена в успехе складного iPhone Ultra — СМИ

Apple уверена в успехе складного iPhone Ultra — СМИ
Комментарии

Издание Nikkei сообщило, что компания Apple уверена в успехе складного iPhone Ultra. По данным СМИ, она поручила увеличить объёмы производства предстоящих гаджетов.

Согласно информации журналистов, поставки складного iPhone Ultra выросли до 10 млн устройств, хотя несколько месяц назад Apple заказывала около 8 млн. Всего на второе полугодие компания приобрела у поставщиков детали на 80 млн смартфонов разных моделей. При этом сами производители не комментировали информацию СМИ.

В Nikkei добавили, что в 2027 году Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhonе, куда войдут Pro-версия и складное устройство. Таким образом, компания планирует увеличить долю на рынке на фоне дефицита памяти. Ранее СМИ сообщали, что устройство должно поступить в продажу только в 2027 году, несмотря на то что гаджет планировали выпустить в 2026 году. Создатели смартфона решили доработать его дизайн.

Макет складного iPhone от инсайдера:
Фото
Инсайдер представил макет складного iPhone Ultra — смартфон выпустят в белом цвете
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android