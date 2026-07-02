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«Вы шутите?» Мэтт Смит удивился, что Киану Ривз посмотрел провального «Морбиуса»

«Вы шутите?» Мэтт Смит удивился, что Киану Ривз посмотрел провального «Морбиуса»
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На подкасте Royal Court гостем стал звезда сериалов «Доктор Кто» и «Дом дракона» Мэтт Смит. Во время своего выступления он узнал, что знаменитый актёр Киану Ривз посмотрел провальный фильм «Морбиус», где Смит сыграл главного злодея.

По словам артиста, он не может поверить, что звезда «Джона Уика» оценил печально известную картину во время рейса на самолёте. Смит уверен, что Ривз был в неадекватном состоянии, когда смотрел «Морбиуса».

К чёрту, вы шутите? Должно быть, он был в неадекватном состоянии, раз смотрел «Морбиуса». Но какая же он всё-таки легенда. Я обожаю Киану Ривза — просто хочу это подчеркнуть.

Фильм «Морбиус» вышел в прокат в 2022 году и был разгромлен критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила только 15% свежести. Картина также провалилась в прокате — при бюджете около $ 75 млн она собрала только $ 167 млн.

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