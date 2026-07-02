Зрители оценили мультфильм «Миньоны и монстры» немного ниже «Истории игрушек 5»

1 июля состоялась премьера мультфильма «Миньоны и монстры» — третьей части спин-оффа анимационной серии «Гадкий я». На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила высокую оценку «А-». Таким образом, новый мультфильм понравился зрителям немного меньше, чем другой недавний анимационный проект «История игрушек 5» (А). «Миньонов и монстров» оценили на уровне «Гадкий я 3», но ниже других частей серии. Критики также тепло приняли фильм: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 88% свежести.

Фото: CinemaScore

Сюжет мультфильма «Миньоны и монстры» отправляет жёлтых существ Миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.